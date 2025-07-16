عين الدفلى.. حجز أزيد من 33 ألف حبة بيض غير صالحة للاستهلاك

تمكنت شرطة الروينة بولاية عين الدفلى، من حجز 33360 وحدة بيض غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح بيان لذات المصالح الأمنية أنه “في إطار المهام الموكلة لها للمحافظة على الصحة العامة. واستغلالا لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين مادة البيض في مخزن لا تتوفر فيه الشروط القانونية للتخزين على مستوى مدينة الروينة”.

ليتم التنسيق مع الشركاء المعنيين وفي خرجة ميدانية لعين المكان لمراقبة المستودع المخصص لتخزين هذه المادة. تم العثور على 33360 حبة بيض مخزنة بطريقة لا تتوفر على شروط الحفظ وبعد معاينتها تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

حيث يتم حجزها وإتلافها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور