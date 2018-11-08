عين الدفلى.. حجز أزيد من 550 قرص مهلوس في خميس مليانة

حجزت شرطة خميس مليانة أزيد من 550 قرص مهلوس وكمية من المخدرات كانت معدة للترويج بخميس مليانة وأوقفت المروج الرئيسي.

العملية تعود إلى بداية الأسبوع بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة بخميس مليانة حول نشاط أحد الأشخاص في ترويج السموم.

ليأتي تحرك قوات الشرطة بعد إعداد خطة محكمة أثمرت عن توقيف المعني متلبسا داخل مسكنه العائلي.

بعد مداهمته بناءا على إذن بالتفتيش صادر عن النيابة، أين تم ضبط 556 قرص مهلوس منها 38 قرص من نوع إكستازي.

98 غرام من الكيف بالإضافة إلى مبلغ مالي يقارب 4 ملايين سنتيم.

التحقيق أفضى إلى تحديد هوية شخصين آخرين يعتبران شريكين في الجريمة لا تزال الأبحاث جارية لإيقافهما.

المعني والذي يبلغ من العمر 29 سنة وينحدر من مدينة خميس مليانة تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة خميس مليانة.

عن قضية حيازة مؤثرات عقلية ومخدرات بطريقة غير مشروعة قصد عرضها على الغير للبيع.

حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة قصد عرضها على الغير لغرض الإستهلاك الشخصي ليتم إصدار في حقه أمر إيداع.