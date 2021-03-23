عين الدفلى: حجز أكثر من 130 كلغ من اللحوم البيضاء فاسدة ببومدفع

تمكنت مصالح أمن دائرة بومدفع بحر هذا الأسبوع من خلال عملية مراقبة أمنية لعناصر الشرطة على مستوى حي النسيسة ببومدفع، من حجز 133 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك .

الكمية المحجوزة تم ضبطها بحوزة شخص يبلغ من العمر 32 سنة ينحدر من بلدية جليدة ، كان بصدد نقلها على متن مركبة من نوع بيجو غير مهيأة لنقل المواد الإستهلاكية.

المحجوزات تمثلت في 99 كلغ من لحوم الدجاج، 14 كلغ من لحوم الديك الرومي، 20 كلغ من أحشاء الدجاج .

الكمية بعد مراقبتها تبين أنها غير خاضعة لشروط وقواعد الحفظ الصحية والنقل الخاصة بهذه المادة وكذا دون إخضاعها للمراقبة البيطرية.

ليتبين أنها غير مطابقة و غير صالحة للاستهلاك بعد معاينتها من طرف المصالح المختصة في النظافة والصحة التابعة لبلدية بومدفع، حيث تم إتلافها.

كما تم تحرير إجراء قضائي ضد صاحبها عن قضية مخالفة قواعد النظافة والصحة العمومية.