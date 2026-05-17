عين الدفلى: حجز أكثر من 14 ألف قرص مهلوس وتوقيف شخصين بخميس مليانة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى من توقيف شخصين و ضبط 14250 كبسولة مهلوسة. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية و مركبة كانت تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

العملية نفذت على مستوى مدينة خميس مليانة بعد استغلال دقيق لمعلومات عن نشاط أحد المروجين. حيث كللت الخطة الأمنية المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة من عمليات رصد ميدانية، عن توقيف شخصين على متن مركبة متلبسين بحيازة 14250 كبسولة. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

وقامت ذات المصالح بإحالة المشتبه فيهما على الجهات القضائية المختصة إقليميا.

