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عين الدفلى: حجز أكثر من 1600 قطعة حلويات فاسدة

بقلم النهار أونلاين
عين الدفلى: حجز أكثر من 1600 قطعة حلويات فاسدة
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تمكنت فرقة الشرطة العامة بكل من أمن دائري خميس مليانة وبرج الأمير خالد، من حجز كمية من الحلويات غير صالحة للإستهلاك البشري.

وحسب بيان لذات المصالح، تمت عملية الحجز، بالتنسيق مع الشركاء الميدانيين على مستوى مدينة خميس مليانة. حيث تم حجز 1275 قطعة. كما تم بمدينة برج الأمير خالد، حجز 332 قطعة.

وضبطت كمية الحلويات المحجوزة، على متن مركبة نفعية يتم نقلها بطريقة لا تتوفر على شروط النقل والحفظ للمواد السريعة التلف. كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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