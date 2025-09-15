عين الدفلى: حجز حلويات فاسدة ولحوم موجهة للإستهلاك

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة والفرق التابعة لها بولاية عين الدفلى بالتنسيق مع الشركاء من ضبط وحجز حلويات فاسدة ولحوم بيضاء وحمراء خلال عمليات متفرقة الشهر الجاري.

وحسب ذات المصالح، فقد تم حجز 3855 قطعة حلويات ومرطبات غير صالحة للإستهلاك البشري. بالإضافة كذلك إلى 277 كلغ لحوم بيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري. و216 كلغ مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية. ناهيك عن 45 لتر سوائل للتغذية البشرية غير صالحة للإستهلاك. و 17 لتر زيت نباتي غير صالح للإستهلاك البشري.

أين تم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين. وتندرج هذه العمليات الرقابية ضمن إطار الجهود المشتركة للتصدي للممارسات التجارية الماسة بالصحة العمومية.

