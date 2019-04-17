عين الدفلى.. حجز زهاء 27 مليون سنتيم مزورة وتوقف شخصين ببرج الأمير خالد

تمكنت مصالح امن برج الأمير خالد في عين الدفلى من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و33 سنة يقيمان بولاية بومرداس.

وتم خلال العملية حجز 268000 دج مزورة من فئة 2000 كانت بصدد طرحها للتداول.

بعد تحصل المصلحة الأمنية على معلومات دقيقة تفيد بوجود سيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية بومرداس تم كرائها من إحدى وكالات كراء السيارات.

على متنها شخصين مشبوهين سالكين الطريق الوطني رقم 14 باتجاه مدينة برج الأمير خالد.

ما استدعى إعداد خطة أمنية محكمة تضمنت وضع نقاط مراقبة عن بعد لمداخل ومخارج المدينة .

كللت بتحديد السيارة المعنية و إيقافها صبيحة نفس اليوم على مستوى سد المراقبة المنصب بالمدخل الشمالي للمدينة.

أين تم ضبط مبلغ مالي مزور على شكل 134 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج بعد إجراء عملية التلمس الجسدي القانونية للسائق و مرافقه وتفتيش ذات المركبة.

هذا و تجدر الإشارة أن المشتبه فيهما بعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديمهما اليوم أمام مصالح العدالة بخميس مليانة التي خصتهما بأوامر إيداع.