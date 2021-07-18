عين الدفلى: حجز عجلات مطاطية وإنقاذ غابة عين النحاس من حريق مفتعل

تلقت مصالح محافظة الغابات لولاية عين الدفلى أمس السبت، معلومات مفادها وجود عجلات مطاطية مستعملة من مختلف الأحجام. وذلك بمحاذاة الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلدية عين البنيان ومنطقة تيزي أوشير والذي يعبر بوسط غابة عين النحاس.

وأفادت وزارة الفلاحة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه تم تشكيل فريق أمني متكون من مصالح محافظة الغابات وعلى رأسها حسين دحماني محافظ الغابات. ومصالح الدرك الوطني، الأمن الوطني والسلطات الولائية والمحلية. أين تم التنقل بسرعة إلى عين المكان. حيث تم العثور على 12 عجلة مطاطية مستعملة من مختلف الأحجام مخبأة بإحكام داخل غابة كثيفة.

وأضاف البيان، أنه تم إبلاغ السلطات الولائية بالحادثة، وفتح تحقيق لمعرفة المتورطين في هذا العمل الإجرامي، الذي أرادو من خلاله حرق الغابة. خاصة وأنه تم تسجل حريقين بنفس المنطقة الأسبوع الفارط.