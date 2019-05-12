عين الدفلى.. حجز قرابة 2 كلغ من المخدرات وتوقف 3 مروجين

تمكنت فرقة BRI بعين الدفلى من حجز 1 كلغ و802 غرام من الكيف المعالج و توقيف ثلاثة مروجين في العملية.

أحدهم يقيم بولاية عين الدفلى يبلغ من العمر46 سنة والأخرين ينحدران من ولاية تيبازة يبلغان من العمر 39 و 28 سنة.

فيما تبقى الأبحاث جارية لتوقيف الممون الرئيسي المنحدر من نفس الولاية الذي تم تحديد هويته إلى جانب حجز مركبتين، و مبلغ مالي يقارب 12مليون سنتيم يعتبر من عائدات نشاطهم المشبوه.

مكنت العملية من حجز الكمية المذكورة جاءت إثر حصول عناصر الفرقة على معلومات تخص نشاط أحد مروجي المخدرات بولاية عين الدفلى.

الذي شكل شبكة إجرامية منظمة رفقة أحد أقاربه المنحدر من ولاية تيبازة.

حيث سمحت الأبحاث الميدانية المكثفة المتبوعة بعملية ترصد مطولة من ضبط المعني على مستوى المدخل الغربي لمدينة عين الدفلى رفقة قريبه وشريكه متلبسين بحيازة الكمية المذكورة في شكل 18 صفيحة من المخدرات بصدد التسليم و الإستلام .

هذا، وتجدر الإشارة أن المعنيين قدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى الذي أمر بإيداعهم عن قضية الحيازة لأجل بيع مواد مخدرة بطريقة غير شرعية.