عين الدفلى: حجز ما يقارب 28 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية

تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى بحر الأسبوع من خلال عمليات متفرقة من حجز كميات معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية.

و التي قدرت بـ 27991 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع والأشكال.

هذه العمليات اقامت بها المصالح العملياتية المتمثلة في الفرقة الجنائية والأمن الحضري الثاني بأمن الولاية، الأمن الحضري الثالث والرابع.

بالإضافة الى فرقة الشرطة القضائية والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة خميس مليانة.

وتندرج ضمن إطار المخطط الأمني المسطر من أجل محاربة هذه الظاهرة والحفاظ على الأمن العام و السكينة العامة وتفادي الحوادث المترتبة عنها .

هذه العمليات تبقى مستمرة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين من مصالح الدرك الوطني والجمارك الجزائرية.

وتأتي بالموازاة مع تكثيف العمل التحسيسي الموجه للمواطنين و لتجار بعدم إقتنائها واستعمالها نظرا لخطورتها.