عين الدفلى: حجز مواد تبغية مجهولة المصدر بجندل

ضبطت، شرطة عين الدفلى ممثلة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببومدفع. مواد تبغية متنوعة غير مفوترة وأخرى مجهولة المصدر.

العملية جاءت بعد إستغلال ميداني لمعلومات أتبعت بمراقبة شملت محلّين تجاريين بقطاع إختصاص شرطة بومدفع. أسفرت عن ضبط كمية معتبرة من مادتي التبغ و الشمّة مجهولة المصدر و أخرى غير مفوترة تمثلت في أزيد من 14,5 ألف علبة سجائر من مختلف الأنواع، قرابة 23 ألف كيس شمة من مختلف الأنواع، أزيد من 12 ألف كيس ماصّة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا. عن قضية حيازة بضاعة أجنبية حساسة مستوردة عن طريق التهريب (سجائر أجنبية). و ممارسات تجارية تدليسية، مع عدم إلزامية إعلام المستهلك.