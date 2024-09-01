عين الدفلى: حجز مواد تبغية مغشوشة ومهربة وألعاب نارية

تمكنت شرطة العطاف بولاية أم البواقي بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة العامة بحر الأسبوع المنصرم كمية معتبرة من مواد تبغية مغشوشة وأخرى مهربة. بالإضافة كذلك إلى ألعاب نارية.

أين تم توقيف شخص خلال العملية التي كانت ثمرة عمل استعلامي و أبحاث ميدانية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المحجوزات ضبطت بمحل تجاري بالعطاف بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتثمل في: 18550 وحدة سجائر(محلية و أجنبية)، 18225 وحدة شمة ، 60 ألف وحدة ماصة. بالإضافة كذلك إلى 67 بوق ، 72 مفرقعة، 3140 وحدة فحم و 53 وحدة معسل.

ليتم إنجاز ملف جزائي لأجل قضية الحال مع تقديم الشخص الموقوف أمام الجهة القضائية المختصة.