عين الدفلى: حجز مواد تبغية ومفرقعات مجهولة المصدر

تمكن الأمن الحضري الأول بأمن ولاية عين الدفلى، من ضبط مواد تبغية مجهولة المصدر. و أخرى متأتية عن طريق التهريب، إضافة إلى ألعاب نارية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم ضبط الكمية بعد تفتيش مسكن المشتبه فيه على مستوى بلدية جليدة بموجب إذن قضائي و ذلك بعد عمل إستعلامي.

كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز 1843 علبة سجائر، 3000 كيس شمة، 7800 ورق التبغ (ماصة). بالإضافة كذلك إلى 3600 جمرة شيشة، 610 وحدة فحم، ناهيك عن 250 وحدة معسل. و 24000 وحدة مفرقعات. 48 وحدة بوق، بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي.