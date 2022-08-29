عين الدفلى: حجز نصف مليون وحدة أدوية بغرفة تبريد البطاطا

تمكن أفراد الشرطة القضائية بولاية عين الدفلى، من توقيف 5 أشخاص وحجز أكثر من نصف مليون وحدة أدوية داخل غرفة تبريد خاصة بمادة البطاطا.

وتعود تفاصيل العملية، لمداهمة نفذها أفراد الشرطة القضائية لغرفة تبريد مادة البطاطا، بإقليم مدينة العطاف.

لتتمكن الشرطة من حجز مبلغ مالي يقدر بـ370 مليون سنتيم وأدوية بقيمة 851 مليون سنتيم.

وانتهت العملية، بتوقيف 5 أشخاص مشتبه بهم وتقديمهم للمثول أمام وكيل الجمهورية.