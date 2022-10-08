عين الدفلى: حجز 172 لتر من زيت المائدة داخل قبو محل بواد الجمعة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بواد الجمعة من حجز 66 قارورة بسعة 2 لتر من مادة زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة.

حسب مصادر النهار فان العملية تمت اليوم على الساعة 3 مساءا اين كان صاحب المحل يخبىء الكمية المذكورة. بداخل قبو المحل من اجل اعادة بيعها لاحقا بأسعار مرتفعة.

يذكر انه تم فتح تحقيق في القضية و الموقوف سيحاكم تبعا لقرارات مجلس قضاء الجزائر الاخيرة.كما ذكرت ذات المصادر ان عملية مكافحة هاته الظاهرة لازالت متواصلة على مستوى تراب الولاية.