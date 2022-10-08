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عين الدفلى: حجز 172 لتر من زيت المائدة داخل قبو محل بواد الجمعة

بقلم بلال شرفاوي
عين الدفلى: حجز 172 لتر من زيت المائدة داخل قبو محل بواد الجمعة
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تمكنت مصالح الدرك الوطني بواد الجمعة من حجز 66 قارورة بسعة 2 لتر من مادة زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة.

حسب مصادر النهار فان العملية تمت اليوم على الساعة 3 مساءا اين كان صاحب المحل يخبىء الكمية المذكورة. بداخل قبو المحل من اجل اعادة بيعها لاحقا بأسعار مرتفعة.
يذكر انه تم فتح تحقيق في القضية و الموقوف سيحاكم تبعا لقرارات مجلس قضاء الجزائر الاخيرة.كما ذكرت ذات المصادر ان عملية مكافحة هاته الظاهرة لازالت متواصلة على مستوى تراب الولاية.

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