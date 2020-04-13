عين الدفلى: حجز 3 كلغ من الكيف وتوقيف 3 أشخاص ببوراشد

تمكنت فصيلة تأمين الطريق السيار شرق-غرب من توقيف 3 أشخاص وحجز كمية من المخدرات قدرت بـ 3 كلغ كيف بعين الدفلى.

العملية تمت على مستوى نقطة مراقبة ببوراشد في إتجاه الجزائر، أين تم توقيف سيارة وعلى متنها 3 أشخاص.

وعقب تفتيش المركبة بإستعمال الثنائي سينوتقني ارتبك سائق المركبة وحاول الفرار.

ليتم تشكيل دورية على الفور وتم القبض على المشتبه فيهم على بعد حولي 5 كلم من السد أسفرت العملية على حجز 3.1 كلغ من الكيف المعالج وسيارة سياحية ، و3 هواتف نقالة وكذا مبلغ مالي قدره 10.000 دج.

أين تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوراشد التي تحقق في قضية المتاجرة

والحيازة وتوزيع المواد المخدرة وسوف يتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى فورا.