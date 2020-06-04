عين الدفلى: حرائق تأتي على 19 هكتار من القمح و80 شجرة مثمرة ببن علال والزنادرة

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عين الدفلى: حرائق تأتي على 19 هكتار من القمح و80 شجرة مثمرة ببن علال والزنادرة
بقلم شرفاوي بلال

شب ظهيرة هذا اليوم على الساعة الواحدة زوالا حريق في أحد المحاصيل الزراعية “قمح صلب” بمنطقة المرجة التابعة إقليميا لبلدية بن علال.

الحريق  أتى على مساحة  قدرت بحوالي 3 هكتار من المحصول الزراعي وحوالي 80 شجرة مثمرة وسياج من الأشجار المحيطة بالمحصول.

وهذا نظرا لهبوب الرياح القوي المسجل اليوم مما ساعد على إنتشار الحريق وتفرقه على نقاط مختلفة لتتم بعده السيطرة عليه وانقاذ 5 هكتار من الاشجار وبقية المحصول وكذا الحقول المجاورة

ليندلع بعدها بساعة حريق اخر بمنطقة الزنادرة ايضا اين اتى على 16 هكتار من محصول القمح الصلب بأحد الأراضي في المنطقة لتتم السيطرة عليه وانقاذ 25 هكتار اخرى من المحصول.


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