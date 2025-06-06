عين الدفلى.. حريق داخل مجمع لمحلات تجارية مغطاة بخميس مليانة

اندلع حريق، مساء اليوم، بمحل تجاري داخل مجمع لمحلات تجارية مغطاة، بشارع 20 أوت بخميس مليانة ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت وحدة خميس مليانة، مدعومة من وحدة مليانة، في حدود الساعة 19:35 من أجل إخماد حريق شبّ بمحل تجاري.

وتمكنت المصالح ذاتها من السيطرة على الحريق وإخماده، دون تسجيل خسائر بشرية. كما تم إنقاذ أكثر من 402 محل تجاري داخل المجمع.

وأكد البيان أن المحل الذي شب به الحريق كان عبارة عن مخزن يحوي مجسمات بلاستيكية لعرض الملابس.