عين الدفلى: حريق غابة خاصة ببني فرح يأتي على مساحة 20 هكتارا

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى، اليوم السبت، من إخماد حريق غابة خاصة ببني فرح ببلدية العامرة.

أوضحت الحماية المدنية أن الحريق اندلع امس على الساعة 13سا، حيث تم تسخير 9 شاحنات اطفاء، واكثر من 32 فرد.

وتم تسجيل خسارة 20هكتار منها 4 هكتارات ادغال، هكتارين احراش، و 14 هكتارا من الأشجار المثمرة.

للإشارة، قامت الحماية المدنية، خلال 48 ساعة الأخيرة بإخماد 08 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة عبر ولايات الجزائر، عين تموشنت، البويرة، باتنة، عنابة ، دون وفيات.

وتشهد الجزائر حرائق متكررة تدمر سنويا مئات الهكتارات من إجمالي الغطاء النباتي في البلاد.

في العام 2019، دمّرت الحرائق 21048 هكتارا من الغطاء النباتي.