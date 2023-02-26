عين الدفلى.. درك العطاف يوجه نداء للجمهور

وجهت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعطاف بولاية عين الدفلى، نداء للجمهور قصد ايداع شكوى ضد موقوفا أو الافادة بشهاداتهم على الرقم 10.55.

و حاء في بيان الدرك الوطني، طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالاذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف، ننهي الى علم المواطنين الذين تعرفو على كل من الموقوفات (ق.و)، (ر.أ)، (ف.ز).

وكانوا ضحايا لهن في قضايا اختطاف وابعاد قاصر، التوجه الى مقر الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالعطاف لايداع شكوى ضدهن أو الافادة بشهاداتهم على الرقم 10.55.