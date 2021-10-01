عين الدفلى: ستيني يتوفى داخل المسجد مباشرة بعد جنازة إبنته

توفي ليلة البارحة عقب صلاة المغرب داخل مسجد النور ببلدية عريب ولاية عين الدفلى. شيخ يبلغ من العمر 67 سنة بعد إتمامه الصلاة في الصف الاول .

الشيخ ينحدر من بلدية تاشتة وقدم لبلدية عريب من اجل حضور جنازة ابنته الساكنة ببلدية عريب في نفس اليوم. ليدخل بعدها المسجد ويؤدي صلاة المغرب خلف الإمام مباشرة رغم وصوله المتأخر وامتلاء حتى الصفوف الاخيرة بالمصلين الا انه وجد.مكان ينتظره في الصف الأول حسب ما رواه شهود عيان.

المتوفى تم نقله من قبل مصالح الحماية المدنية بحضور رجال الدرك الوطني نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مكور حمو بعين الدفلى

يذكر أن الحادثة خلّفت صدى كبير في مواقع التواصل الإجتماعي و التي اعتبروها ” حسن خاتمة” ..انا لله و انا اليه راجعون

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