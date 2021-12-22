عين الدفلى: شابان يستغلان احتفالات التتويج..لسرقة اكثر من 100 مليون سنتيم وحلي ذهبية بالعطاف

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العطاف من توقيف شابين في عقدهما الثاني من العمر على إثر فك لغز قضية سرقة من داخل مسكن طالت حلي من المعدن الأصفر ومبلغ مالي معتبر يقدر بـ 114 مليون سنتيم.

الفاعلين أوقفا من طرف فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العطاف يوم 19 ديسمبر ، على إثر فتح تحقيق معمق بشأن عملية سرقة من داخل مسكن بحي 88 مسكن بالعطاف، بعدما قاما بالسطو على كمية هامة من الحلي الذهبية و مبلغ مالي معتبر ، مغتنمين فرصة خروج المواطنين للإحتفال بتتويج المنتخب الوطني بكأس العرب يوم 18 ديسمبر الجاري ،التحريات المكثفة بشأن القضية مكنت المحققين من إسترجاع كافة المسروقات من الحلي إلى جانب أكثر من 96 مليون سنتيم و مبلغ مالي أخر من العملة الأجنبية المستولى عليه، إثر تفتيش مساكن الجناة الذين قاموا بإخفائها بإحكام .

المشتبه فيهما بعد إستكمال كافة إجراءات التحقيق، قدما بموجب ملف قضائي أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة العطاف التي خصتهما بأمر إيداع بالمؤسسة العقابية عن تهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة المقترنة بتوافر ظرفي الليل و التعدد .