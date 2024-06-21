عين الدفلى: شاحنة تقتل سائقها بالطريق السيار بالحسينية

تدخلت مصالح الحماية المدنية لخميس هذا اليوم على الساعة 16ساو50د لأجل حادث مرور مميت بالطريق السيار.

الحادث وقع في المكان المسمى اولاد مهدي ببلدية الحسينية في اتجاه الجزائر و تمثل في انحراف شاحنة ذات مقطورة كانت معطلة واصطدامها بسائقها البالغ من العمر 45 عام مما ادى الى وفاته في عين المكان لينقل بعدها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة.

يذكر ان الشاحنة من نوع رونو ذات مقطورة تابعة لشركة نقل البضائع اندرسن المنطقة الصناعية رقم 04 بلدية سمار.