عين الدفلى: شخصان يحتجزان ويغتصبان فتاة لمدة شهر بخميس مليانة

عالجت مصالح الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثالث بخميس مليانة بعين الدفلى، بحر هذا الأسبوع، قضية اختطاف واغتصاب راحت ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 20 سنة تورط فيها شخصين أحدهما يبلغ من العمر 28 سنة والآخر 39 سنة ينحدران من ذات المدينة.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ : 26 جوان المنصرم بعد تقدم الضحية أمام مصالح الضبطية القضائية لإيداع شكوى بخصوص تعرضها للإختطاف والإحتجاز متبوع بشتى الممارسات الجنسية والتعذيب مع التهديد بواسطة أسلحة بيضاء من طرف شخصين مجهولين قاما باختطافها على متن مركبة وتحويلها إلى مستودع بمسكن شاغر بأحد شوارع المدينة، أواخر شهر ماي الماضي، ولم يتم إطلاق صراحها إلا بتاريخ: 26 جوان.

عناصر الشرطة تمكنت من توقيف المشتبه فيهما بعد تحريات وأبحاث معمقة استنادا للأوصاف المقدمة من قبل الضحية، حيث تمكنت من استرجاع المركبة المستعملة في الاختطاف إضافة إلى حجز أغراض أخرى قدمت كدليل إثبات استرجعت من مكان الإحتجاز بعد مداهمته وتفتيشه بعد الحصول على اذن قضائي .

المشتبه فيهما بعد إتمام إجراءات التحقيق، قدما بموجب ملف جزائي أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة، أين صدر بشأنهما أمر إيداع عن تهمة جناية اختطاف شخص باستعمال وسيلة نقل في الطريق العمومي مع تعريض الشخص الموقوف إلى التعذيب والعنف الجنسي واستمرار الخطف لمدة أكثر من عشرة أيام، جناية الاغتصاب، جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف.