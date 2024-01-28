عين الدفلى.. شرطة العبادية تحبط عملية ترويج كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت شرطة العبادية بأمن ولاية عين الدفلى، من إفشال عملية ترويج كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية مع توقيف مروجين.

شرطة العبادية تحبط عملية ترويج كمية من المخدرات و المؤثرات العقلية و توقف شخصين في العملية.

وتم توقيف المشتبه فيهما تم ليلا خلال نقطة مراقبة أمنية تم نصبها على مستوى أحد مداخل المدينة.

أين ضبطا على متن سيارة سياحية وهما متلبسين بحيازة 194 قرص مهلوس حاول التخلص منها فور مشاهدتهما لعناصر الشرطة.

فيما أسفرت عملية تفتيش أحدهما على مستوى بلدية عين التركي عن حجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية تمثلت في 63 وحدة إلى جانب كمية من المخدرات وزنها 12.4 غرام.

فيما تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة.