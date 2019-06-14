عين الدفلى.. شرطة خميس مليانة توقف 05 أشخاص من بينهم قاصرين متهمون بسرقة مسكنين

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، في عمليتين منفصلتين، من إيقاف 05 أشخاص.

من بينهم قاصرين ، نتيجة الاشتباه في ضلوعهم في قضيتي سرقة طالت مسكنين .

التحقيق في القضية الأولى جاء إثر تلقي الفرقة المذكورة شكوى تقدم بها أحد المواطنين في وقت سابق حول سرقة طالت بعض الأغراض من مسكنه الكائن بحي مناد، حيث أثمرت الأبحاث الميدانية في تحديد هوية المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بقاصرين يبلغان من العمر14 و17 سنة وآخر صاحب 20 سنةينحدرون من مدينة خميس مليانة، ليتم توقيفهم في أوقات مختلفة مع استرجاع بعض المسروقات.

المعنيين بعد اتمام إجراءات التحقيق اللازمة معهم تم تقديمهم يوم امس أمام مصالح العدالة، التي خصت اثنين منهما بأمري إيداع، فيما استفاد الثالث من الإفراج.

العملية الثانية التي حققت فيها نفس الفرقة الأمنية تورط فيها شابين يبلغان من العمر 21 و 26 سنة، ينحدران من مدينة خميس مليانة، إذ فور تلقي شكوى من أحد المواطنين خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان لهذه السنة بخصوص سرقة طالت مسكنه العائلي الكائن على مستوى شارع ديس سعيد، تم إطلاق تحريات واسعة تم الإستعانة فيها ببعض التقنيات العلمية، مكنت المحققين من تحديد هوية المشتبه فيهما و توقيفهما تباعا و تقديمهما يوم أمس أمام النيابة التي خصتهما بأمري إيداع.