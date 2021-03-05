عين الدفلى: شل نشاط جماعة إجرامية وحجز 505 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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عين الدفلى: شل نشاط جماعة إجرامية وحجز 505 قرص مهلوس
بقلم نسرين محفوف

تمكنت فرقة البحث والتدخل، بأمن ولاية عين الدفلى، من شل نشاط جماعة إجرامية، تتكون من ثلاثة أشخاص.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 26 سنة و38 سنة، أفرادها مختصون في الترويج والمتاجرة في المؤثرات العقلية وحجز 505 قرص مهلوس.

وتم التوقيف عقب إستغلال معلومات عن نشاط مشبوه في المتاجرة بالمؤثرات العقلية ببلدية زدين والمناطق المجاورة لها.

أين تمكن عناصر الفرقة بعد تحديد هويتهم وعمليات متابعة وترصد تحركاتهم، من الإطاحة بهم على مستوى مدخل مدينة زين.

وضبطوا على متن مركبة مؤجرة متلبسين بحيازة كمية من دواء بريغابالين 300 مغ المصنف من المؤثرات العقلية.

المشتبه فيهم بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة عين الدفلى، صدر بشأنهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.

وهذا عن قضية الحيازة قصد العرض والبيع للغير مؤثرات عقلية.


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