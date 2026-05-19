عين الدفلى.. شل نشاط شبكة مختصة في ترويج العملات النقدية الأجنبية المزورة

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية عين الدفلى، من توقيف 03 أشخاص من شبكة إجرامية مختصة في ترويج العملات النقدية الأجنبية المزورة، مع ضبط 86 ورقة نقدية مزورة من فئة 100 دولار أمريكي وكذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية من العائدات الإجرامية.

ووحسب المصالح الأمنية، العملية نفذت بإقليم ولاية عين الدفلى. بعد استغلال دقيق لمعلومات عن تداول عملات نقدية أجنبية مزورة. حيث كللت الخطة الأمنية المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من عمليات بحث ورصد ميدانية. بتوقيف شخصين على متن مركبة متلبسين بحيازة 86 ورقة نقدية مزورة من فئة 100 دولار أمريكي. إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية من العائدات الإجرامية.

و في سياق التحقيق الذي كشف وجود شبكة إجرامية تنشط ضمن هذا المجال الإجرامي. تم توقيف شخص ثالث وإخضاعه للإجراءات القانونية، حيث أحيل المشتبه فيهم على الجهة القضائية المختصة.

