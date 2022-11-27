عين الدفلى: ضبط شخصين متلبسين بمحاولة سرقة سياج حديدي خاص بالأرصفة

تمكن أمن عين الدفلى من توقيف المشتبه فيهما (39 سنة و 28 سنة). على إثر ضبطهما متلبسين بتنفيذ جرمهما المتمثل في محاولة سرقة سياج حديدي. خاص بأحد الأرصفة بالطريق الوطني رقم 04 بخميس مليانة.

وقام المشتبه فيهما بنزع حوالي 05 أمتار من ذات السياج بإستعمال مطرقة حديدية و إستحضار مركبة نفعية مستغلين ظلمة المكان.

وتم تقيم المعنيين أمام مصالح العدالة بخميس مليانة عن قضية تكوين جمعية أشرار، محاولة السرقة. في حالة تلبس مع توفر ظرفي الليل و إستحضار مركبة و التحطيم العمدي لملك عمومي. أين خصتهما بحكم يقضي بحبسهما ثلاثة سنوات حبس نافذة و غرامة مالية مع الأمر بإيداعهما بالمؤسسة العقابية .