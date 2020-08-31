عين الدفلى: ضبط قاصر وشخص آخر متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء بخميس مليانة

أوقفت مصالح الشرطة بخميس مليانة بولاية عين الدفلى، شخصين ينحدران من ذات المدينة أحدهما قاصر 17 سنة والثاني يبلغ من العمر 27 سنة، لتورطهما في قضية حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.

العملية الأولى جاءت إثر دوريات تأمينية لقوات الشرطة على مستوى شارع الأمير عبد القادر ولدى وصولهم بمحيط إحدى الإكماليات المتواجدة على مستواه.

أين لفت انتباههم شخص مشبوه على متن دراجة نارية، قام لتوه برمي سلاح أبيض “خنجر من نوع أوكابي ثلاث نجوم” فور مشاهدته عناصر الشرطة، ليتم توقيفه وتحويله إلى المصلحة لمواصلة التحقيق معه.

أما الشخص الثاني وهو قاصر فتم توقيفه في حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا بينما كان بمحيط إحدى المقرات الأمنية بخميس مليانة ولدى إجراء عملية التلمس الجسدي عليه، ضبط بحوزته سلاح أبيض (سكين من نوع أوبينال).

الأمر الذي تطلب تحويله إلى مقر المصلحة لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة بصفته قاصر و هو في خطر مادي ومعنوي كذلك.

المعنيين تم تقديمهما أمام الجهة القضائية المختصة للنظر في قضيتهما.