عين الدفلى.. ضبط قرابة 6.5 قنطار من الموز الفاسد

تمكنت شرطة العطاف بولاية عين الدفلى، من ضبط ما يقارب 6.5 قنطار من الموز غير صالح للاستهلاك البشري، على متن مركبة نفعية.

وحسب بيان لمصالح الشرطة، الكمية المحجوزة ضبطت بعد استيقاف مركبة نفعية بأحد شوارع مدينة العطاف. و بعد إخضاعها للمراقبة عُثر بداخلها على 36 علبة بها فاكهة الموز بوزن 6قناطير و48 كلغ، بالتنسيق مفتشية التجارة. و بعد المعاينة تبين أنها غيرصالحة للاستهلاك البشري.

أين تم إتلافها وإنجاز ملف في حق المخالف.

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