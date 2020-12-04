عين الدفلى: ضبط و توقيف مجموعة أشخاص من بينهم فتيات شكلوا وكرا للدعارة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بخميس مليانة هذا الأسبوع من ضبط وتوقيف مجموعة أشخاص، بينهم فتيات شكلوا وكرا للدعارة.

وسمحت العملية كذلك بحجز 30 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع.

العملية نفذت على مستوى حي السلام بخميس مليانة، أين تم تفتيش مسكن أحد الأشخاص بالتنسيق مع نيابة الجمهورية.

وقد حول صاحب المسكن منزله الى وكر لممارسة الدعارة، مع اتخاذه مكانا لتخزين وترويج المؤثرات العقلية على زبائنه الوافدين إليه.

وكللت بضبط و إيقاف المعني بذات المسكن، إضافة إلى شخص آخر ينحدر من ولاية مجاورة، و كذا ثلاثة فتيات وامرأة.

إلى جانب ذلك ، تم ضبط و حجز 30 قرص مهلوس من أنواع مختلف الأنواع مجزأة و مهيأة للبيع.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية المختصة بخميس مليانة، أين خصت 4 منهم بأمر إيداع والبقية بإستدعاء مباشر في انتظار محاكمتهم.