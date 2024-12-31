عين الدفلى.. ضبط 192 ألف كيس شمة مقلدة ومجهولة المصدر

في إطار المخطط الأمني الوقائي المسطر من طرف شرطة عين الدفلى. تزامنا و نهاية السنة الميلادية 2024 بغرض تأمين المواطنين و مكافحة الجريمة بمخلف صورها. تمكنت المصالح العملياتية في عمليتين متفرقتين، من ضبط أكثر من 192000 كيس شمة مقلدة و مجهولة المصدر. مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين بالتنسيق مع نيابات الجمهورية المختصة إقليميا.

العملية الأولى أشرفت عليها الفرقة الإقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، استغلالا لمعلومات مفادها تخزين كمية معتبرة من مواد تبغية مجهولة المصدر بأحد المستودعات الكائنة ببناية سكنية غير مأهولة بأحد أحياء خميس مليانة، أين أسفرت عملية تفتيشه عن ضبط 121.305 كيس من مادة الشمة مقلدة و مجهولىة المصدر تحمل اسم علامات مختلفة.

أما العملية الثانية، أشرفت عليها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالعطاف، حيث تمكن عناصرها بعد عملية ترصد استغلالا لمعلومات حول عملية تمرير كمية معتبرة من مواد تبغية مجهولة على متن شاحنة انطلاقا من إحدى ولايات الغرب الجزائري من ضبط 77 ألف كيس شمة مقلدة ومجهولة المصدر مع توقيف شخصين في العملية كانا على متن الشاحنة.

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