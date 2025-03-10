عين الدفلى.. ضبط 7 قناطير من اللحوم وأخرى من قلب اللوز غير صالحة للاستهلاك

تمكنت شرطة عين الدفلى، خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، بعد مراقبة و معاينة محلات تجارية بالتنسيق مع مديرية التجارة على مستوى مدن جليدة، خميس مليانة، عين الدفلى، العبادية من ضبط أزيد من 7 قناطير من لحوم بيضاء وحمراء غير صالحة للاستهلاك (من بينها كميات مجمدة معروضة على أنها جديدة تمثلت في 17 رأس غنم وأرجل غنم، لحوم مفرومة، لحوم مختلفة).

كما تم ضبط 47 كلغ أسماك فاسدة معروضة للبيع، وأزيد من 7 قناطير من حلويات قلب اللوز غير صالحة للاستهلاك. حسب بيان لمصالح الشرطة.

بالإضافة إلى ذلك حجزت مصالح الشرطة، كميات متفاوتة من مشروب الشاربات مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك. معروضة ضمن شروط لا تتوافق مع معايير النظافة الحفظ والتخزين. 50 كلغ من مادة غرس التمر منتهي الصلاحية، 50 كلغ من مادة كريمة للتحضير غير صالحة لاستهلاك،05 كلغ من مادة الجوز غير صالح للاستهلاك، يضيف البيان.

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع إتلاف الكميات المحجوزة، وفق المصدر نفسه.

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