عين الدفلى.. ضبط 7000 قرص مهلوس على متن شاحنة محملة بالبطاطا

فككت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ بخميس مليانة بأمن ولاية عين الدفلى، شبكة إجرامية منظمة كما أطاحت بأفرادها المقدر عددهم بـ6 أشخاص.

فيما يتواجد احدهم في حالة فرار، من المسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 37 و 41 سنة.

ويقيمون ببلديات مختلفة بالولاية، مع حجز أكثر من 7000 قرص مهلوس وكمية من المخدرات الصلبة.

بالإضافة إلى حجز شاحنة ومركبتين كانت تستعمل من طرف عناصر الشبكة في نقل وترويج هذه المواد بطريقة غير مشروعة.

وجاءت هذه العملية، اثر رصد تحركات ونشاط أفراد الشبكة الإجرامي الممتد بين إحدى الولايات الحدودية وولاية عين الدفلى.

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لتكلل جهود عناصر الفرقة يوم 6 مارس الجاري على مستوى نقطة مراقبة أمنية تم نصبها للإطاحة بالمشتبه بهم ، من توقيف احدهم فورعودته من إحدى الولايات الحدودية بالجنوب الشرقي للوطن على متن شاحنة من نوع سوناكوم k66 محملة بمادة البطاطا للتمويه عن نقل الكمية التي تمثلت في 7160 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي.

وتم العثور عليها بعد عملية تفتيش دقيقة ، كانت مخفية بإحكام داخل مخبأ مجهز ومثبت في الجهة السفلى لذات الشاحنة.

فيما تم توقيف شخصين آخرين بنفس اليوم كانا على متن سيارة سياحية في مهمة مراقبة وتسهيل عملية إدخال هذه الكمية إلى مدينة خميس مليانة لغرض إعادة ترويجها.

جهود محققي الفرقة بالتنسيق مع النيابة المختصة ، كللت بتوقيف شخصين آخرين من عناصر الشبكة إثر ترصد ومداهمة مسكنيهما.

ليتم حجز بأحدهما على 140 قرص من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي، مع إسترجاع مركبة أخرى كانت تستعمل في نشاط الشبكة الإجرامي ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 12 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق تجاه المشتبه فيهم، أنجز ضد المشتبه بهم ملف جزائي عن قضية الحيازة و الوضع للبيع والحصول والشراء قصد البيع والتخزين و النقل للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة ، أحيلوا بموجبه أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة.

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