عين الدفلى.. عام حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة في حق مترشحة بكالوريا بمليانة

اصدرت محكمة مليانة، اليوم الإثنين، حكما يقضي بسنة سجن نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 20 مليون سنتيم، في حق مترشحة بكالوريا.

وحسب بيان المحكمة، فعملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة مليانة الرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات.

وتأمين سيرها عالجت نيابة الجمهورية بتاريخ 2023/06/11 قضية تتعلق بحالة غش مسجلة على مستوى مركز الامتحان كائن مقره بمليانة، تم ارتكابها من طرف المسماة (ح ، ن ، و ) باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وبتاريخ اليوم الموافق لـ 2023/06/12، تم متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري، أين صدر حكم جزائي بنفس التاريخ، قضى بإدانة المتهمة وعقابها بسنة حبس نافذة و 200.000 دج غرامة مع مصادرة المحجوزات والأمر بالإيداع بالجلسة.