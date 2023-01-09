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قناة النهار

عين الدفلى : عجوزان في صدمة بعد سرقة أغنامهم ببلدية العطاف

بقلم قناة النهار
عين الدفلى : عجوزان في صدمة بعد سرقة أغنامهم ببلدية العطاف
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عين الدفلى : عجوزان في صدمة بعد سرقة أغنامهم ببلدية العطاف

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