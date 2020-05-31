عين الدفلى: عرس إلكتروني لشاب من بلدية الروينة

في ظل الإجراءات المطبقة للحد من انتشار جائحة كورونا بمنع التجمعات، لجأ الشاب من بلدية الروينة بعين الدفلى، إلى إقامة حفلة زواجه سهرة البارحة في العالم الافتراضي.

ونظم الشاب ابراهيم مكورة، جلسة إلكترونية على طريقة التواصل عن بعد، بواسطة تطبيق zoom، دعا فيها جميع أصدقائه، الذين بدورهم شاركوه فرحته بتقديمهم للتهاني بهذه المناسبة السعيدة.

كما تخللت الجلسة، بعض الوصلات الإنشادية والمدائح الدينية، التي قدمت للعريس كنوع من الهدايا، راجين من المولى أن يبارك لهما وعليهما بدوام الهناء و الخير.

وليستمر إبداع الجزائريين حتى في إقامة الأفراح في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، فألف مبروك للشاب إبراهيم.