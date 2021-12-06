عين الدفلى: عصابات سرقة الاغنام تعود من جديد وتثير الرعب وسط المربيين

تشهد بعض بلديات ولاية عين الدفلى عودة لسرقات الاغنام والتي اصبحت تطال حتى العائلات الفقيرة اين تمثل مصدر رزق لهاته الاخيرة.

اخر هاته السرقات تلك التي وقعت صباح اليوم بقرية محمد.بن عمر ببلدية زدين اين تعرض احد المربين الى سرقة 17 رأسا من غنمه. والتي تمثل مصدر لعيشه الامر الذي خلف حزنا شديدا و حسرة بعد تكرر مثل هاته العمليات بالمنطقة.

اين ابدى الضحية وجيرانه عدم رضاهم على التغطية الامنية بالمكان، وكذا انعدام الانارة التي تساهم في تفشي مثل هاته الظواهر و تسهل عمل المجرمين.

من جهة اخرى شهد حي اولاد موسى الشرقية بالعطاف سرقة 11 راسا غنم هي الاخرى. و التي تملكها احدى العجائز ما اثر فيها كثيرا و جعل حالتها تسوء.

يجدر الاشارة ان ولاية عين الدفلى باتت تشهد مؤخرا الكثير من عمليات السطو على الاغنام. الامر الذي اصبح يقلق المربين وجعلهم يعيشون ليالي بيضاء خوفا على ممتلكاتهم.

بعد ان وصل الامر في بعض الاحيان الى محاولة قتلهم على غرار ماحدث لاحد مربي الاغنام ببرج الامير خالد.

ويبقى الجميع في انتظار ان تتخذ السلطات الامنية الاجراءات اللازمة للحد من هاته الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير في الاونة الاخيرة.

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تمكن عناصر الفرقة الإقليمة للدرك الوطني بالغزوات بولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي.

العملية جاءت على إثر شكوى تقدم بها أحد الأشخاص مفادها سرقة أغنامه وبعد تفعيل عنصر الاستعلامات ووضع خطة محكمة تمكنت ذات المصالح من توقيف ثلاث أشخاص وحجز سيارة كانت تستعمل في العملية ،وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

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