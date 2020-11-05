عين الدفلى: غلق الأسواق اليومية والأسبوعية ماعدا أسواق الخضر والفواكه

نظرا للوضع الذي تشهده البلاد جراء جائحة كورونا وسعيا للحفاظ على الصحة العامة اجتمع اليوم والي عين الدفلى مع مختلف المدراء التنفيذيين بالولاية.

أين تقرر غلق جميع الاسواق اليومية والاسبوعية على مستوى تراب ولاية عين الدفلى ماعدا اسواق الخضر والفواكه.

في مراسلة تحمل الرقم 1707 والمؤرخة في 5 نوفمبر تحوز النهاراون لاين نسخة منها، كل مخالف لهذا القرار يتعرض للعقوبات

كما دعت السلطات الولائية كل المواطنين إلى التحلي بالحيطة واليقظة في ظل ارتفاع الحصيلة اليوميةللاصابات بفيروس كورونا كوفيد-19 بمختلف مناطق الوطن.