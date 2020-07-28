عين الدفلى : فتاة ضمن عصابة اجرامية منظمة للمتاجرة بالمخدرات في قبضة “البياري ” بمليانة

تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى، من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تضم06 أشخاص من بينهم فتاة.

وتتراوح أعمارهم بين 22 و 37 سنة، أغلبهم مسبوقين قضائيا، يقيمون بمدينة مليانة، إختص أفرادها في ترويج و المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية،

كما سمحت العملية بحجز كمية من المؤثرات العقلية، مجموعة هواتف نقالة كانت تستعمل للتواصل بين أفرادها، إلى جانب مبلغ مالي فاق 23 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.

تحرك عناصر هذه الفرقة الأمنية المتخصصة، جاء عقب الإستغلال الأمثل لمعلومات عن نشاط شخصين و فتاة في ترويج المؤثرات العقلية و المخدرات على مستوى مدينة مليانة مع إخفاء المواد المخدرة بمسكن الفتاة بحي الاخوة ولد دران بذات المدينة،

على ضوء هذه المعلومات تم إطلاق تحريات موسعة، كللت بتحديد هوية المعنيين و توقيفهم رفقة الفتاة التي كللت عملية تفتيش منزلها بعد الحصول على إذن من نيابة الجمهورية المختصة إقليميا،

من ضبط26 قرص مهلوس منها 04 أقراص إكستازي، قارورة تحتوي محلول مهلوس، 09 علب فارغة للحبوب المهلوسة، قطعة مخدرات وزنها 0.48غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي فاق 23مليون سنتيم من عائدات ترويج المؤثرات العقلية،

و في سياق التحريات، توصل محققوا الفرقة بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية ، من الوصول و توقيف بقية افراد هذه الجماعة الإجرامية بعدما تبين أنهم كانوا يستعينوا بالشبكة العنكبوتية للتواصل بينهم و كذا عرض على الغير سمومهم قصد بيعها، فيما تبقى الأبحاث جارية لتوقيف شخص آخر جرى تحديد هويته.

المشتبه فيهم، و فور استكمال إجراءات التحقيق اللازمة، تم تقديمهم بموجب إجراءات المثول الفوري يوم أمس، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مليانة، الذي أحالهم على السيد قاضي التحقيق لدى نفس الهيئة القضائية، أين خصهم بأمر إيداع، عدى شخص واحد، في انتظار محاكمتهم لاحقا.