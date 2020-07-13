عين الدفلى: فتح باب التطوع للأسلاك الطبية والشبه الطبية للمساهمة في مجابهة كورونا

تتقدم مديرية الصحة والسكان لعين الدفلى، بنداء لكافة الأطباء وشبه الطبيين، للتقرب من المؤسسات العمومية الصحية، للمشاركة في مواجهة فيروس كورونا.

وجاء في بيان للمديرية: “نطلب من الخواص والمتقاعدين ومساعدي التمريض خريجي المدارس شبه الطبية الخاصة، الراغبين في التطوع للتكفل بحالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، التقرب من المؤسسات العمومية الصحية، لتسجيل أسمائهم وتقديم كافة بياناتهم قصد تمكين الادارة من الاتصال بهم عند الحاجة، والمشاركة في هذا العمل الانساني”.

ويأتي ذلك، في إطار العملية التضامنية الصحية عبر التراب الوطني لمجابهة جائحة كورونا، وبهدف تدعيم مؤسساتنا الصحية بالأسلاك الطبية وشبه الطبية.