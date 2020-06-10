عين الدفلى.. فتح فترة التسجيلات المدرسية للسنة الأولى والتحضيري

أعلنت مديرية التربية لولاية عين الدفلى، أمس الثلاثاء، عن فتح فترة التسجيلات المدرسية الخاصة بالسنة الأولى ابتدائي والتربية التحضيرية للسنة الدراسية 2020 / 2021.

وأفادت المديرية بأن الأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2014 يمكنهم التسجيل في السنة الأولى ابتدائي، فيما يمكن للمولودين بين 1 جانفي و 31 ديسمبر 2015 يمكنهم التسجيل في قسم التربية التحضيرية.

مضيفة بأن عملية التسجيل تكون عن بعد من طرف الأولياء على الموقع الإلكتروني بعد استخراج وملء استمارة التسجيل الأولي.

مشددة على ضرورة احترام التدابير الوقائية من انتشار فيروس “كورونا”، على غرار التباعد الجسدي ووضع الكمامة، موضحة بأن فترة التسجيلات تمتد من 1 جوان إلى 30 جوان الجاري.