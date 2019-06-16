عين الدفلى.. فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية تعالج قضية غش في “السانكيام”

عالجت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين الدفلى، قضية تتعلق بالغش في امتحانات التعليم المتوسط “السانكيام”.

العملية تمت بإستعمال الوسائط الإجتماعية عبر المنظومة المعلوماتية.

القضية المعالجة، جاءت بعد فتح تحقيق بالتنسيق مع نيابة محكمة العطاف، في قضية ضبط أحد الممتحنين بحيازة هاتف نقال ذكي، يتصفح حسابه الإلكتروني بمركز الإمتحان.

التحريات التقنية التي باشرتها عناصر الفرقة، بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال بمديرية الشرطة القضائية تحت الإشراف الدائم للهيئات القضائية.

مكنت في ظرف قياسي من توقيف ثلاثة أشخاص من مجموعة متخصصة في نشر وتداول مواضيع وحلول الإمتحانات في أحد التطبيقات الواسعة الإنتشار، تم تقديم الأطراف إلى العدالة.