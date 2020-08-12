عين الدفلى: قائمة المساجد التي سيتم فتحها على مستوى دوائر وبلديات الولاية

ضبطت مديرية الشؤون الدينية بعين الدفلى قائمة المساجد المعنية بالفتح التدريجي على مستوى دوائر وبلديات الولاية السبت المقبل.

ووفق ذات المديرية ستكون ان هناك قائمة إضافية للمساجد المرشحة للفتح قيد الدراسة من قبل اللجان المختصة ستظهر نتائجها لاحقا

ووفق لذات المديرية فإن المساجد المعنية بالفتح هي:

هذا وقد تم وضع إجراءات صارمة وجب على المصلين التقيد بها وهي:

منع استعمال مكيفات الهواء والـمراوح، ووضع محلول مطهر في متناول الـمصلين، مع الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية.

الدخول إلى الـمسجد خاضعًا لقياس الحرارة مسبقا عن طريق أجهزة القياس الحرارية.

إرتداء الكمامة الواقية إجباري.

حمل الـمصلي على استعمال سجادته الشخصية، مع فرض احترام التباعد الجسدي بين الـمصلين بمسافة متر ونصف على الأقل. تنظيم الدخول على نحو يسمح بإحترام الـمسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي الـمصلين.

النساء والأطفال تحت 15 سنة والمصابون بأمراض مزمنة ممنوعون من الصلاة في المساجد.

الإبقاء على قاعات الصلاة والمصليات والمدارس القرآنية مغلقة، بالإضافة إلى أماكن الوضوء.