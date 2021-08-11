عين الدفلى: قافلة مساعدات غذائية لفائدة المتضررين من حرائق تيزي وزو

انطلقت صبيحة اليوم الأربعاء بولاية عين الدفلى قافلة تضامنية محملة بالإمدادات والمساعدات الغذائية موجهة للعائلات المتضررة من الحرائق وبالخصوص ولاية تيزي وزو التي تعتبر أكثر ولاية متضررة.

وجاءت العملية في إطار تعزيز روح التكافل والتضامن والتلاحم بين الجزائريين. وعلى إثر الحرائق التي مست عدة ولايات من الوط. كما أن المساعدات ساهم فيها محسنون من الولاية كهبة تضامنية مع مواطني ولاية تيزي وزو. على ان تليها مبادرات اخرى يحضر لها بعض من الجمعيات الفاعلة في القريب العاجل