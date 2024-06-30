عين الدفلى.. قتيلان وجريح في سيارة بدراجة نارية

لقي شخصان حتفهما، فيما أصيب آخر بجروح، اليوم الاحد، في حادث مرور أليم بولاية عين الدفلى.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على على مستوى الطريق الوطني رقم 04 سيدي بودرقة بلدية ودائرة خميس مليانة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في إصطدام سيارة بدراجة نارية، مما خلف وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح مختلفة تم اسعافه ونقله الى المستشفى المحلي اما الضحيتان المتوفيتان تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية .