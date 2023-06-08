عين الدفلى: قتيل وجريحان إثر انحراف سيارة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس في وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وسجلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين الدفلى صباح هذا اليوم الخميس في حدود الساعة 03 و35. حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 04 بمفترق الطرق ،حي حلايمي ببلدية خميس مليانة.

كما تمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية من نوع “-RENAULT- MEGANE ” وإصطدامها بشجرة. ما أسفر عن وفاة شاب في عين المكان يبلغ من العمر حوالي 18 سنة كان محصورا داخل السيارة وإصابة شابين آخرين يبلغان من العمر على التوالي 16 و19 سنة بجروح متفاوتة الخطورة. أين تدخلت وحدة الخميس لإسعاف الجرحى وتحويلهم إلى مستشفى خميس مليانة. فيما تم تحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.