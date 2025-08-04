عين الدفلى.. قتيل وجريحان في اصطدام بين سيارتين

تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم الاثنين، في حدود الساعة 17:55 مساءً، إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 42، بالمكان المسمى “مارسال” في بلدية ودائرة جليدة بولاية عين الدفلى.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين، ما أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 36 سنة. وإصابة شخصين آخرين يبلغان من العمر 13 و61 سنة بجروح متفاوتة.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابَين ونقلهما إلى المستشفى المحلي. بينما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث.