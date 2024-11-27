عين الدفلى.. قتيل وجريحان في حادث دهس سيارة بالصبايحية

توفي شخص وأصيب اثنان آخران في حادث دهس بسيارة مجهولة، على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه الغرب، ببلدية بئر ولد خليفة، دائرة برج الأمير خالد، ولاية عين الدفلى.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 19:30، من أجل حادث دهس سيارة نفعية لشخص.

وفي المكان نفسه، تعرض شخصان آخران لحادث دهس بسيارة مجهولة، بالمكان المسمى الصبايحية.

وخلّف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، و إصابة اثنان آخران بجروح يبلغان من العمر 20 و49 سنة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.